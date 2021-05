10 Jahre Ring: „Werbeslogan schreibt sich selbst“

Durchbruch für Honda

Das persönliche Highlight in zehn Jahren Red Bull Ring kommt beim Ex-Rennfahrer und jetzigen Red-Bull-Motorsportchef so schnell wie ein Formel-1-Bolide über die Lippen. „Unser erster Sieg in Spielberg durch Max Verstappen im Jahr 2019 - das war der Durchbruch mit Honda“, so Marko, der sich gut an die ursprüngliche Vision von Red-Bull-Boss Didi Mateschitz erinnern kann. „Sein Plan war ja, ein größeres Projekt umzusetzen. Eine Kombi aus Automobilstätte mit Ausbildungsmöglichkeiten für Fahrer, Mechaniker, Ingenieure sowie einem Aeronautik-Zentrum mit Flugsimulatoren und Ausbildungszentrum für Piloten.“