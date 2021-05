Leibnitz bekommt neue Krisenwohnung für Frauen

Gerade jetzt, wo nach den jüngsten Frauenmorden die Debatte um Gewaltschutz hochkocht, wiederholen Experten immer wieder: Es braucht Angebote auch in den Regionen, abseits der Frauenhäuser in Kapfenberg und Graz. Denn von Leibnitz oder Bad Aussee ist es ein langer Weg, den Opfer - vor allem, wenn sie Familie und einen Job haben - oft nur schwer in Kauf nehmen.