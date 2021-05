Liverpool gewinnt Liga-Schlager gegen ManUnited

Teambus als Köder

Vor dem Match war der Liverpool-Teambus blockiert worden. Autos bremsten das Fahrzeug auf dem Weg zum Stadion Old Trafford in Manchester vorübergehend aus, wie Bilder in sozialen Netzwerken am Donnerstag zeigten. Allerdings saßen die Mannschaft und Trainer Jürgen Klopp nicht in dem Gefährt, wie die Zeitung „The Sun“ berichtete. Der Bus sei lediglich als Köder benutzt worden, weil mit Fan-Protesten gerechnet worden war.