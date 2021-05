Erneute Unruhe! Liverpool-Bus von Autos blockiert

Vor dem Nachholspiel der Premier-League-Partie bei Manchester United ist der Bus von Liverpool blockiert worden. Autos bremsten das Fahrzeug auf dem Weg zum Stadion Old Trafford in Manchester vorübergehend aus, wie Bilder in sozialen Netzwerken am Donnerstag zeigten. Ob die Mannschaft und Trainer Jürgen Klopp in dem Bus saßen, war zunächst unklar. Wie die Nachrichtenagentur PA meldete, konnte der Bus nach einer Unterbrechung weiterfahren.