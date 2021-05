Perfekt: Neuer Spielort des CL-Finales steht fest!

Großbritannien wollte das Spiel gerne im eigenen Land ausrichten. In den Verhandlungen zwischen der britischen Regierung und der UEFA war es um zahlreiche Details gegangen - letztlich jedoch erfolglos. Demnach hatte der Verband eine Garantie für quarantänefreie Einreise für seine Delegierten sowie Journalisten, Medien und Ehrengäste gefordert. Für das Spiel am 29. Mai war in Großbritannien einzig das Wembley-Stadion in London infrage gekommen. Dort hätten mindestens 22.500 Zuschauer Einlass erhalten sollen. Durch die Austragung des Königsklassen-Endspiels in Porto kann nun auch wie vorgesehen das für den 29. Mai in Wembley vorgesehene Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Premier League stattfinden.