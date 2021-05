Arnautovic-„Frühstart“: Quarantäne vor EURO-Camp

Bereits am 19. Mai wird Franco Foda seinen ersten EURO-Kader nominieren, vorerst wahrscheinlich mehr als 26 Spieler. Einer ist besonders heiß auf die Endrunde: Marko Arnautovic. Der China-Legionär kommt nächste Woche zurück in die Heimat. Der „Frühstart“ ist notwendig, weil sich Arnie in eine zehntägige Quarantäne begeben muss. So kann er pünktlich am 28. Mai ins Teamquartier in Bad Tatzmannsdorf einrücken.