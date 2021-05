Akzente für eine gute Zukunft in der Pflege

Geplanter Ausbau der Gesundheits- und Krankenpflege an der FH Joanneum wird vorgezogen

Seit dem Jahr 2016 bietet die Fachhochschule Joanneum den kostenlosen Bachelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege an, der ab dem Jahr 2024 die bisherige schulische Ausbildung „Gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege“ ersetzen wird. Mit dem Jahr 2019 hat die Fachhochschule im Auftrag des Landes Steiermark begonnen, die Zahl der Studienplätze schrittweise auszubauen. So werden seit dem letzten Wintersemester 144 Anfängerstudienplätze angeboten. Das Ausbauszenario sah vor, die Zahl der Anfängerstudienplätze mit Wintersemester 2022/2023 auf 216 zu erhöhen. Diese Zahl wird aber bereits mit dem kommenden Wintersemester erreicht sein. Im Auftrag von Wissenschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl hat die FH Joanneum den aktuellen Ausbauschritt um ein Jahr vorgezogen. Die Bewerbung für die 216 Anfängerstudienplätze läuft bereits. „Fachkräfte im Gesundheitsbereich sind gefragt wie nie. Wir haben uns daher entschlossen, den geplanten Ausbauschritt an FH-Studienplätzen um ein Jahr vorzuziehen. Ab kommenden Herbst werden damit rund 650 Studierende den Bachelorstudiengang ‚Gesundheits- und Krankenpflege’ an der FH Joanneum absolvieren können“, so Eibinger-Miedl.