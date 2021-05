„Gehen Spiel gegen Rapid wie Finale an“

Vorfreude auf Partyspiel



„Das Spiel in Graz war ein Halbfinale. Es war ein wichtiger Sieg, am Mittwoch gibt es jetzt ein Finale“, blickte Trainer Marsch nach Spielende schon nach vorne. Später am Nachmittag unterlag Rapid dem WAC 1:2. Nun kann Salzburg übermorgen bereits per Remis im Duell mit Verfolger eins Rapid den achten Titel in Serie fixieren. Denn Ulmer und Co. liegen drei Spiele vorm großen Liga-Abpfiff neun Zähler vor Grün-Weiß. „Wir gehen das Spiel gegen Rapid wie ein Finale an“, ließ Aaronson nach erstem Doppelpack wissen. Meisterparty? Natürlich am liebsten nach einem Heimsieg gegen den Wiener Erzfeind!