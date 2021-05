„Ich bin super happy über zweiten Platz“

„equitron-pro Grand Prix of Austria powered by OEPS“: 1. Maximilian Ertz (D), Lexus, 0 Fehlerpunkte/82,47 Sekunden im Grunddurchgang, 2. Romana Hartl (OÖ), Clarima, 0,5/87,40, 3. Markus Saurugg (St), Baloubet by Etl 4/78,81 7. Stefan Eder (OÖ), Dr. Scarpo, 4/83,91, 9. Jörg Domaingo (W), Nepomuk S, 5,25/90,48. – Casinos Austria Future Cup: 1. Savannah Birk, Captain Kirk, 2. Miriam Berger (beide S), Francis, 3. Jennifer Jaritz (NÖ), Nektini.