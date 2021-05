Tiroler Wirte sind bereit für nächstes Comeback

„Stadthotellerie liegt am Boden“

„Es gibt in Tirol Regionen, die fast nur von inländischen Gästen leben, und solche, die fast nur von internationalen Gästen leben.“ Somit sei eine Öffnung für einige nicht rentabel. „Von mehreren höre ich aber, dass die Buchungslage sehr gut ist.“ Auf die Stadthotellerie, „die am Boden liegt“, treffe dies freilich nicht zu: „Sie braucht dringend weitere Hilfen, für die ich mich auch einsetzen werde.“ Die möglichst rasche Umsetzung eines grünen Passes für die Reisefreiheit in Europa sei essenziell, meint Gerber.