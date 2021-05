Telefonseelsorge sucht Freiwillige in Innsbruck

Dreiteilige Ausbildung über neun Monate

Die Ausbildung hat drei Schwerpunkte: Zuerst werden Methoden der Gesprächsführung vermittelt, ferner geht es um die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und das Reflektieren der eigenen Werte, Fähigkeiten und Verhaltensweisen. In einem dritten Schritt werden die Teilnehmenden thematisch und praktisch auf die Arbeit am Telefon sowie für das Internet per Mail und Chat vorbereitet.