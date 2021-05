Dubiose Vorgänge bei Tests in Innsbrucker Geschäft

Brisante Berichte liefereten zwei Informanten der „Krone“. Laut ihnen wird in den Filialien von „Sophie‘s Biowelt“ in Innsbruck und Umgebung für vor Ort durchgeführte Corona-Spucktests Geld verlangt, was nicht erlaubt sei. Ein Teil davon soll in Corona-Demos fließen. Zudem werden vorab signierte und gestempelte Atteste verteilt. Die Betreiberin und der Arzt weisen die Vorwürfe zum Teil zurück.