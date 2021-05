„Querpass-Toni“? Bruder von Kroos mit Titel-Konter

„Querpässe mitgezählt, Felix Kroos? Bin bei 97 ausgestiegen“, schrieb ein User im Rahmen des Halbfinal-Rückspiels in der Champions League zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid (2:0). Eine Partie, bei der Toni Kroos und Co. nahezu chancenlos waren - und am Ende aus der „Königsklasse“ ausschieden.