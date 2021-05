Gensbichler bereit für vierte Amtszeit in Salzburg

Während im Österreichischen Skiverband die Ära Peter Schröcksnadel im Juni nach 31 Jahren zu Ende geht, stellt sich in Salzburg Skiverbandsboss Bartl Gensbichler im September der Wiederwahl. Seit 2011 ist der 64-Jährige an der Spitze – und will dies zumindest bis 2024 auch bleiben.