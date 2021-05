Lebensgefährtin mit 25-Zentimeter Messer bedroht

Offenbar stark betrunken bedrohte der Mann am Mittwochnachmittag seine Lebensgefährtin. Sie konnte flüchten und verständigte die Polizei. Als die Beamten den Mann in der Wohnung mit einem Messer antrafen und er sich auch ihnen gegenüber aggressiv verhielt, nahmen sie ihn fest. Gegen ihn wurden sowohl ein Betretungs- als auch ein Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.