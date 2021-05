Franz-Josefs-Bahn: Strecke wie zur Kaiserzeit

„Größte Investition seit Elektrifizierung in 90er-Jahren“

„Verkehrsministerium, ÖBB und Land investieren in das größte Paket seit der Elektrifizierung der Strecke Anfang der 1990er-Jahre. Während andere auf dem Reißbrett fantasieren, setzen wir realistische Schritte. Mehr als zehn Minuten Fahrzeitverkürzung, höhere Geschwindigkeit, neue Anschlüsse an die Westbahn, und das ohne Verlierer“, betont indes Landesrat Ludwig Schleritzko. Fest stehe, dass die effektivsten Maßnahmen Tempogewinne im niedrigen Geschwindigkeitsbereich sind.