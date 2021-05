Abneigung gegen Polizisten in Uniform - Festnahme

Zwei Beamte und sich selbst verletzt

Kurz vor 10 Uhr am Dienstag hatte sich die 41-Jährige in eine Amtshandlung, mit der sie eigentlich gar nichts zu tun hatte, eingemischt und die Beamten beleidigt. „Da sie der Aufforderung, die Örtlichkeit zu verlassen und ihr Verhalten einzustellen, nicht nachkam, wurde sie schließlich festgenommen“, so die Ermittler.