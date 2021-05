Außergewöhnlicher Meteorit in Tirol entdeckt

Einen ganz außergewöhnlichen Meteoriten-Fund konnte kürzlich die Universität Innsbruck bestätigen. Der in der Umgebung von Innsbruck entdeckte, etwa vier Kilogramm schwere Findling aus dem All sei der erste wissenschaftlich gesicherte Eisenmeteorit-Fund in Österreich, so Jürgen Konzett vom Institut für Mineralogie und Petrographie. Er erhofft sich Hinweise auf dessen Herkunft sowie Einblicke in Entstehungsprozesse unseres Sonnensystems.