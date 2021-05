Blutleere „Fledermäuse“! Valencia feuert Trainer

Der spanische Traditionsklub Valencia hat sich bei nur sechs Zählern Vorsprung auf die Abstiegsränge am Montag von Trainer Javi Gracia getrennt! Der 51-Jährige arbeitet seit Ende der Vorsaison für den Verein. Nach dem 2:3 gegen Barcelona liegt Valencia in der Meisterschaft nur auf dem 14. Platz, seit sechs Spielen wartet die Mannschaft bereits auf einen Erfolg. Vier Runden sind in der Liga noch zu spielen.