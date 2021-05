Die Ötztaler Ache ist zurück in ihrem Bett

Letzte Betonmischung für den Staubereich

Mittlerweile ist es ruhig geworden. Mit dem Wasser der Ötztaler Ache wird der Höhenunterschied der Talstufe genutzt: Bei Tumpen wird es im Stauraum gefasst, durch einen 820 Meter langen Druckstollen zum 75 Meter tiefer liegenden Krafthaus nach Habichen geleitet und anschließend der Ache wieder zurückgegeben. „Wir sind im Zeitplan“, berichtet Geschäftsführer Klaus Mitteregger beim „Krone“-Lokalaugenschein, der auch die projektierten Gesamtkosten von 47 Millionen Euro als „immer noch realistisch“ einschätzt und auch von Wetterglück spricht. Nicht Glück, sondern Berechnung war der „erste große Meilenstein“ mit dem Durchschlag des Druckstollens Anfang März. In der vergangenen Woche wurde eine weitere, große Etappe finalisiert. Polier Günter Wolf: „Am Donnerstag rührten wir die letzte Betonmischung für die Stauanlage an.“ So kehrte die temporär umgeleitete Ötztaler Ache am Freitag in ihr angestammtes, altes Bachbett zurück.