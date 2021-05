Sporterlebnis pur mit Didi, Andi und der „Krone“

Wie sieht ein Tag in Didis und Andis Camp aus?

Andi: Beim Schwerpunkt Fußball gibt es zwei Trainingseinheiten pro Tag. Durch eine Vielfalt an Übungen werden spielerische, taktische, technische und koordinative Fähigkeiten trainiert. Den Schwerpunkt Sport zeichnen umfangreiche Abwechslung an Sport, Bewegung, Koordination und Spiele aus. Je nach örtlichen Gegebenheiten stehen auch Beachvolleyball, Bouldern, Schwimmen, Stand-up-Paddling, Reiten, Handball, Slackline u.v.m. am Programm. Life-Kinetik und Ansätze aus einem speziellen Kinder-Mentaltraining sind in allen Trainingseinheiten integriert.