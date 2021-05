Caritas Haussammlung für Projekte in Tirol

750.000 Euro für Hilfsprojekte in Tirol

Durchschnittlich 750.000 Euro kamen in den vergangenen Jahren zusammen. Caritas-Direktor Schärmer nennt die Haussammlung einen „wesentlichen Pfeiler der Hilfe in unserem Land“. Die Spenden fließen unter anderem in die Familienhilfe, in Jugendprojekte und Unterstützungen für pflegende Angehörige, in die Sozialberatung oder die Obdachlosenhilfe. Auch der Soforthilfefonds wird mit dem Geld gespeist. „Wir unterstützen zum Beispiel Familien, die durch einen Brand ihr Heim verloren haben oder solche, bei denen durch einen Todesfall plötzlich der Ernährer fehlt“, zählt Schärmer Beispiele auf.