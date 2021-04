„How I Met Your Mother“-Star Jason Segel Single

Auf ihrem Instagram-Account schrieb die 42-Jährige zu einem Foto von sich mit Segel aus glücklichen Tagen, dass das Foto von „einem so tollen Tag war“ und „zwei beste Freunde“ zeige. „Dieser Typ und ich haben so viel Leben miteinander geteilt. Auf einer seelentiefen Ebene haben wir uns gegenseitig verändert. Alles zum Besseren. Die Tiefe unserer Bindung war etwas, mit dem ich nie hätte rechnen können. Ich habe noch nie so viel Zeit mit einer anderen Person verbracht, bin so viel mit jemand anderem zusammengewachsen, habe so viel gelacht, so viel geweint, so viel geteilt.“