Zahnärztemangel: Es steht 27:3 für Deutschland

Die Anzahl der freien Kassenstellen für Zahnärzte in Tirol wächst jährlich. Darauf weist Paul Hougnon hin, Präsident der Tiroler Zahnärztekammer. Von 40 Studienplätzen gingen im Wintersemester 2020/21 nur drei an Tiroler Studenten, 27 an unsere deutschen Nachbarn.