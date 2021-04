Telfs: Startschuss für Ausreisetestpflicht erfolgt

Um Mitternacht trat in der Tiroler Marktgemeinde Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) eine Ausreisetestpflicht in Kraft. Grund sind die hohen Corona-Infektionszahlen. Die Maßnahme gilt für alle Personen, die sich in Telfs aufgehalten haben und das Gemeindegebiet verlassen wollen - unabhängig von ihrem Wohnsitz und unabhängig davon, wie lange sie sich dort aufgehalten haben.