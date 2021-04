Bühnen Graz erwachen aus dem Corona-Schlaf

Lange musste der Vorhang zubleiben, ab 19. Mai nun können auch die Bühnen Graz wieder Besucher begrüßen. „Ois offn!“ heißt es ab dann im Grazer Schauspielhaus. So lautet der Titel des - von Sandy Lopičić und dem Ensemble entwickelten - musikalischen Theaterabends, mit dem man sich auf der Hauptbühne zurückmeldet. Damit nicht genug, steht am selben Abend in Haus 2 auch die Uraufführung von Clemens J. Setz’ „Flüstern in stehenden Zügen“ an. Nur zwei Tage später feiert auf der Hauptbühne „Der große Diktator“ nach dem Film von Charlie Chaplin seine Premiere. Und auch in Haus 3 gibt es mit „Zitronen, Zitronen, Zitronen“ (22. 5.) und „Sterntagebücher“ (26. 5.) zwei neue Stücke zu sehen.