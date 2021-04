Achtsam zwischen Berg und See

Die Region Gail-, Gitsch-, Lesachtal und Weißensee, die World of Mountains & Lakes bilden in diesem Sommer die perfekte Kulisse für Yoga und andere Glücksmomente. Denn Yoga kann man in der nachhaltigsten Tourismusregion Österreichs auf vielfältigste Weise ausüben - auf Almen ebenso wie auf tiefblauen Bergseen. Achtsamkeit wird hier im Umgang mit der Natur gelebt, ebenso wie bei der Kulinarik, denn nicht umsonst ist hier weltweit die erste Slow Food Travel Destination entstanden. Namaste.