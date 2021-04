„Totwinkelwarner“ für alle Lkw des Landes

Erfahrungen der Lenker flossen beim Test ein

In der Testphase wurden in den Straßenmeistereien Zell am Ziller und Matrei am Brenner verschiedene Systeme erprobt. Dabei stellten sich vor allem die optischen Abbiegeassistenten als praktikable und hilfreiche Systeme heraus. „Das optische System ist übersichtlich und schaltet sich automatisch ein, wenn ein Hindernis festgestellt wird. Das Feedback der Fahrer war sehr positiv und fließt entsprechend in die Umrüstung mit ein“, erklärt Riedl.