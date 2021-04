Klima-Kultur-Pavillon setzt auf Nachhaltigkeit

In der Kultur sieht das Grazer Breathe Earth Collective einen wesentlichen Treiber, wenn es um die Bewusstseinsbildung zum Thema Klima geht. Und so steht der Pavillon nicht nur schön am Grazer Freiheitsplatz herum, sondern erfüllt wichtige Aufgaben. So kann er mit seinem der Natur nachempfundenen Miniwald die Temperatur um bis zu 8 Grad senken (in den heißen Sommern dringend notwendig), sein Baumaterial Holz speichert pro Kubikmeter eine Tonne CO2 (solange es nicht verbrannt wird) und er greift ausschließlich auf regionale Ressourcen zurück.