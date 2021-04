Marach hat gleich zwei neue Partner

Das Turnier unter den fünf Ringen hat noch Zeit - Marachs Augenmerk liegt auf der Tour, wo er mit Austin Krajicek einen neuen Doppelpartner zur Seite hat. „Bis Wimbledon spielen wir fix zusammen, danach schauen wir weiter.“ Die ständige Partnersuche ging dem 40-Jährigen schon auf die Nerven. „Wenn du jung bist, stört dich das weniger. Aber in meinem Alter ist das auch mental eine Belastung gewesen.“



Gute Erinnerungen

Beim Turnier in Estoril schied der Steirer mit dem 30-jährigen US-Boy Mittwoch im Viertelfinale aus: 6:7, 4:6 gegen Bambridge/Inglot (Eng). Die neue Zusammenarbeit hat auch abseits des Platzes einen erfreulichen Nebeneffekt. Denn Krajicek wird von John Farrington gecoacht. An den Bahamaer hat „Oli“ nur gute Erinnerungen. Mit ihm als Coach gewann er mit Mate Pavic 2018 die Australian Open. „Wir trainieren hart und viel. Er bringt mich wieder auf Vordermann.“