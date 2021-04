Pattinson: Blamage bei „Harry Potter“-Premiere

Nass geschwitzt und angetrunken am roten Teppich

Was Pattinson aber nicht bedacht hatte: Die 45 Minuten Fußweg sowie die Hitze in L. A. hatten es in sich! Nass geschwitzt und immer noch angetrunken sei er schließlich beim roten Teppich angekommen, erinnerte sich der Schauspieler nun zurück.