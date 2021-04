Bande wegen sieben Banküberfällen vor Gericht

Nach sieben bewaffneten Banküberfällen - einer davon in der Grazer Theodor-Körner-Straße - müssen sich am Mittwoch ein 32-jähriger Bosnier und ein 27 Jahre alter Kosovare am Wiener Landesgericht verantworten. Die beiden Männer sollen zwischen 30. Juli und 18. August 2020 gemeinsam zwei Banken in Wien und jeweils eine in Salzburg und eben Graz ausgeraubt haben. Die Beute laut Anklage: rund 89.000 Euro.