Bär plündert Bienenstöcke in der Nähe von Leibnitz

Wie berichtet, tappte unlängst ein Bär in der Südsteiermark in die Foto-Falle eines Jägers. Er dürfte noch immer in der Steiermark umherstreifen: Am Kogelberg in Leibnitz - nur 15 Kilometer Luftlinie entfernt - wurden nämlich am vergangenen Wochenende mehrere Bienenstöcke geplündert.