Letzter Abschlag für betrügerischen Golflehrer

„Ich habe das Geld nicht für mich verwendet“, schwächt der Angeklagte vor Richter Andreas Rom ab. „Es hört sich aber wie in hole-in-one an“, sagt der Vorsitzende wenig überzeugt. 614.000 Euro steckte das Opfer, das mit seiner Familie bei dem gebürtigen Inder Golfunterricht nahm, in dessen Geschäftsidee. Eine computerunterstützte Golfschule wollte man bauen. Damit der Steirer einsteigt, erzählte ihm der 40-Jährige von einem 400.000 Euro-Vorab-Erbe seines Vaters. Einem Zahnarzt in Deutschland und Immobilientycoon.