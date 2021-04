Bully Herbigs „LOL“ - diese Promis sind neu dabei

Bully Herbig hat mit „LOL - Last One Laughing“ einen neuen Comedy-Hit gelandet. Für Amazon Prime holte er zehn deutsche Comedians in ein Studio und ließ sie sechs Stunden miteinander verbringen. Erlaub und erwünscht: Seine Mitbewohner auf Zeit zum Lachen zum Bringen. Verboten: zu lachen - denn wer lacht, fliegt raus. Wer die erste Staffel gebinged hat, kann sich auf Staffel zwei freuen - mit weiteren Top-Comedians.