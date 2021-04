Die Bombe tickt nur 80 Kilometer entfernt

Eltern verboten ihren Kindern in den Sandkästen zu spielen, draußen Angepflanztes war tabu, im ganzen Land herrschte Alarmstimmung: Viele Steirer können sich noch gut erinnern, als Ende April 1986 die Nachricht vom Reaktorunfall in Tschernobyl durch den Äther hallte. Und es kam wie befürchtet: Auch hierzulande ging der radioaktive Regen nieder, der die gefährliche Strahlung zu uns brachte. Besonders betroffen waren damals die Ober- und die Weststeiermark: In den Böden des Ennstals, des Ausseerlandes und des Bezirks Deutschlandsberg wurden die höchsten Cäsium-137-Werte gemessen.