Wie Weintrauben die Haut zarter machen können

„Je besser das Ausgangsprodukt, umso besser die Qualität“, bringt es Robert Grill auf den Punkt. Das ist nicht nur beim Wein so, dieser Grundsatz zählt auch bei der Essigerzeugung. Und da setzt der Gumpoldskirchner Weinbauvereinsobmann in beiden Fällen auf Zierfandler und Rotgipfler. Sein Balsamessig kommt natürlich in der Heurigenküche zum Einsatz und ist längst ein Geheimtipp bei den Gästen. Auf den Weinessig baut auch Winzer Johannes Hofer und verarbeitet ihn mit anderen Zutaten zu einem süßen Senf.