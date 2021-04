Muttereralm-Bahn-Verkauf: So läuft der Deal ab

Schuldenrucksack ist 6 Mio. € schwer

Das Problem ist nur: Die Gesellschaft ist stark verschuldet, was letztlich der Grund für die Einleitung des Verkaufsprozesses vor einem Jahr war. Mit sechs Millionen ist man in den Miesen, Tendenz steigend. Denn bei den 15 Jahre alten Skiliften stehen teure Revisionsarbeiten an.