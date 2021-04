„Balouchi“ hält den Rekord im Tierheim

Orthopädisches Hundebett gespendet

Der Hunde-Opa musste schon ein hartes Los ertragen. Denn in seinen ersten Lebensjahren wurde er an der Kette gehalten und hat kaum Zuwendung erfahren. Im Zuge einer verordneten Abnahme wurde er ins Tierheim gebracht, wo er nun seit zwölf Jahren auf einen Besitzer wartet. Mittlerweile spricht die Zeit schon gegen „Balouchi“, der sich im hohen Alter aber noch über einen neuen Platz freuen würde. „Er braucht ein ruhiges Zuhause, ohne Action, Kinder und Aufregungen“, betont man im Tierheim. Immerhin kann der vierbeinige Senior nun seine Nächte viel bequemer verbringen. Tierfreunde aus Oberösterreich haben ihm ein orthopädisches Hundebett gespendet. Auch eine Kuscheldecke hat er erhalten. Bleibt zu hoffen, dass er das bald in seine neue Heimat mitnehmen kann.