Nasenbohren als Weg in die Freiheit

Überwachter Selbst-Test in Teststraßen ist beliebt

Am Donnerstag startete in den fünf Salzburger Gemeinden Großarl, Kleinarl, Straßwalchen, Berndorf und St. Koloman das Projekt „überwachter Selbsttest“. Unter Aufsicht von ausgebildeten Rotkreuz-Mitarbeitern kann man sich dort selbst testen, anschließend wird das Ergebnis anonym in ein – im Testlokal vorhandenes – Endgerät eingegeben. Auch der Ortschef von St. Koloman, Herbert Walkner, hat es ausprobiert: „Es läuft wirklich einfach und problemlos, man wird vom Personal genau angeleitet und auf mögliche Fehler aufmerksam gemacht.“