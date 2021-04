„E-Module“ liegen bei der Feuerwehr im Trend

Fest steht, dass das digitale Lernangebot bei den Florianis auf enormes Interesse stößt. Innerhalb weniger Stunden hatten sich bereits mehr als 300 Kameraden für die Lehrgänge angemeldet. Im ersten elektronischen Selbststudium widmet man sich Ausbildungsgrundsätzen und der Gestaltung von Einsatzübungen. Nachdem diese beiden Lehrgänge ausschließlich Theorie vermitteln, haben sie sich naturgemäß perfekt als digitale Module angeboten. Für Alois Zaussinger, Ausbildungsleiter im Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln, ist dies der Startschuss für weitere Angebote. Wobei natürlich nicht jede Ausbildung am Computer vermittelt werden kann: „Der Feuerwehreinsatz erfordert auch viel handwerkliches Geschick und das kann man nur in der Praxis lernen.“