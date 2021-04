Erste Öffnungsschritte für 3. Mai wurden fixiert

Dieser sieht folgendes vor: Bereits am kommenden Montag kehren Kinder und Jugendliche wieder – zumindest zeitweise – in die Schulen zurück. Und eine Woche später, am 3. Mai, dürfen Handel und etwa Friseure wieder aufsperren. In diesem Zusammenhang appellierte Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig für „klare und nachvollziehbare Regelungen im Kampf gegen die Pandemie“. Nur so würden alle ihren Beitrag zu leisten können. Der Präsident der Wirtschaftskammer, Wolfgang Ecker, und Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger begrüßten die nunmehrige Planungssicherheit für die betroffenen Betriebe. Danninger betonte zudem: „Gastronomie und Sport müssen beim Öffnen dann auch bald folgen.“