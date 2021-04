Drogen im Wert von 2,5 Mio. Euro in Lkw versteckt

Zum gigantischen Suchtgiftfund kam es bereits am Montag, er wurde aber erst am Freitag von der Polizei bekannt gegeben. Im Zuge einer „Aktion scharf“ im Bereich Kufstein geriet ein litauischer Lkw ins Visier der Fahnder. „Bei der Begutachtung der Frachtpapiere stellte sich heraus, dass der Lkw im spanischen Malaga zehn Paletten Fliesen geladen hatte, welche für Schweden bestimmt waren. Bei der Besichtigung der Ladung wurde klar, dass es sich bei den Fliesen um minderwertige Qualität handelte“, so die Ermittler.