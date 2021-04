Oststeirer übersah rote Ampel - Kollision mit Zug

Da saß wohl ein Schutzengel am Beifahrersitz: Ein 52-jähriger Oststeirer übersah laut eigenen Angaben aufgrund der tiefstehenden Sonne vor dem Bahnübergang im Ortsgebiet in St. Johann/Haide die roten Ampel. Der Lokführer (ebenfalls aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) konnte trotz Vollbremsung den Zug der ÖBB nicht mehr anhalten und so war eine Kollision unvermeidbar.