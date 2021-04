Naveed wurde vor Adoption abgeschoben

Abschiebeflug nach Islamabad

Denn unmittelbar nach dem Termin, bei dem es eigentlich um seinen im Oktober 2020 gestellten Bleiberechtsantrag gehen sollte, wurde Naveed von der Polizei abgeholt und saß zwei Tage später in einem Abschiebeflug nach Islamabad. „Angeblich hätten in diesem Flieger doch nur verurteilte Straftäter sitzen sollen“, zeigt sich auch Nationalrätin Sibylle Hamann von den Grünen empört über den Fall. Sie fragt: „Wie ist denn so was nur möglich?“