40-Jähriger stach befreundeten Mann in Oberkörper

Hintergründe rätselhaft

Die Rettung transportierte den am Oberkörper Verletzten in das LKH Graz. Sein Zustand ist stabil. Das Landeskriminalamt Steiermark hat Ermittlungen zum versuchten Mord aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die körperliche Untersuchung des Tatverdächtigen an.