Sturm-Sportchef: „Manche nicht auf nötigem Level!“

Zu viel für Schicker: „Es steht einfach zu viel am Spiel! Das sind Top-Spiele, da gehören auch Top-Schiedsrichter besetzt! Einige sind aber nicht auf dem nötigen Level. Mit 18 Schiedsrichtern haben wir zu viele für die Bundesliga - da gehören die besten Zwölf her und die müssen gefördert werden. Dafür muss Geld in die Hand genommen werden!“, poltert Schicker, der die Besetzung von Ebner für den Schlager nicht verstehen kann. Jenes Herrn Ebner, der vier Tage vor dem Bundesliga-Hit ein glasklares Handspiel in der Zweiten Liga bei Amstetten gegen Klagenfurt übersah.