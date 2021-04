E-Autos nehmen in der Steiermark Fahrt auf

45 Prozent Plus in einem Jahr

Ein stärker ausgeprägtes Umweltbewusstsein sowie die Tatsache, dass die vielen verschiedenen Förderprogramme langsam, aber sicher die potenzielle Zielgruppe erreichen, dürften die Hauptursachen für den rasanten Anstieg an E-Autos sein: „Mittlerweile fahren bereits mehr als 6500 Pkw mit steirischem Kennzeichen ausschließlich mit Strom, das bedeutet ein Plus von 45 Prozent in nur einem Jahr“, berichtet Experte Michael Schwendinger vom Verkehrsclub Österreich. Er ist wie viele andere Branchenkenner davon überzeugt, „dass sich diese Zahl in den kommenden Jahren noch vervielfachen wird“.