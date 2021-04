Polizei schnappt Sprayer-Bande in Perchtoldsdorf

Der Graffiti-Ärger in Perchtoldsdorf im Bezirk Mödling dürfte nun ein Ende haben. Nachdem Unbekannte, wie berichtet, wochenlang unterschiedliche Schriftzüge und Botschaften an vielen Gebäuden in der Gemeinde gesprayt hatten, wurden drei Jugendliche nun in der Nacht von der Polizei auf frischer Tat ertappt.