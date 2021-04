Wenn s’Gschäftl kein Geschäft mehr ist

Doch was macht den Greißlern das Überleben so schwer? „Hart ist eine weit verstreute Siedlung. Wer einmal ins Auto steigt, fährt gleich nach Fügen zu den großen Geschäften, weil dort die Auswahl größer ist“, spricht Bürgermeister Flörl einen Umstand an, der in vielen Dörfern gilt. Stefan Mair, Vertreter des Lebensmittelhandels in der Tiroler Wirtschaftskammer, nennt einen weiteren Aspekt: „Mit Auswahl können Kleine nicht punkten. Also müssen sie etwas Spezielles wie regionale Produkte anbieten.“